نشست بررسی و پیگیری طرح های روستاهای محور گردشگری سد اکباتان، امامزاده محسن، چشین و ابرو با حضور حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برای تعریض مسیرهای گردشگری ۱۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای راهداری تصویب و ابلاغ شد.
شرکت آب و فاضلاب موظف به اجرای خط فاضلاب و انتقال و اتصال خط امامزاده محسن به مریانج شد، همچنین مقرر شد در مسیر سد اکباتان روستاهای بالادست و پایین دست خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب تکمیل شود، به گونه ای که تصفیه خانه فاضلاب یلفان تا پایان سال به بهره برداری برسد.
به منظور بهسازی معابر روستاهای شهرستان ۲ مرحله قیر یارانهای به ارزش ۵۰ میلیارد تومان تهیه شده بود که ۲۱ و ۶ دهم میلیارد آن تنها در روستاهای هدف گردشگری صرف شده است.
موضوع دیگر نشست حوزه ورزش بود که اداره ورزش و جوانان موظف شد با استفاده از اعتبارات شهرستان و اعتبار تزریقی به میزان ۱۱ میلیارد تومان ۵ طرح ورزشی ۲ سالن در چشین و موییجین، ۲ زمین چمن در برفجین و توییجین و سکوی سالن ورزشی سولان را اجرا کند.