سازمان انرژی اتمی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در صنعت هسته‌ای کشور، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با حضور محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی تسنیمی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف بر توسعه تعاملات مؤثر در حوزه‌های پژوهش‌های کاربردی، طراحی و ساخت تجهیزات، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و همچنین استانداردسازی در صنعت هسته‌ای تأکید کردند.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در کنار توان فناورانه سازمان انرژی اتمی، برای ارتقای دانش فنی، بومی‌سازی فناوری‌ها و پاسخ به نیاز‌های راهبردی صنعت هسته‌ای کشور ذکر شده است.