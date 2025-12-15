پخش زنده
سازمان انرژی اتمی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری با هدف گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و فناورانه در صنعت هستهای کشور، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهمنامه با حضور محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی تسنیمی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف بر توسعه تعاملات مؤثر در حوزههای پژوهشهای کاربردی، طراحی و ساخت تجهیزات، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و همچنین استانداردسازی در صنعت هستهای تأکید کردند.
هدف از امضای این تفاهمنامه، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی در کنار توان فناورانه سازمان انرژی اتمی، برای ارتقای دانش فنی، بومیسازی فناوریها و پاسخ به نیازهای راهبردی صنعت هستهای کشور ذکر شده است.