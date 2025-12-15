به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آغاز بارندگی‌ها از عصر امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه گفت: این سامانه بارشی تا صبح شنبه ۲۹ آذرماه فعال خواهد بود.

محسن عراقی‌زاده در ستاد بحران‌استان کرمان گفت: شدت بارش‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه پیش‌بینی شده و نقشه‌های فعلی بارش‌های نقطه‌ای و محلی تا ۱۵۰ میلی‌متر را نشان می‌دهند.

وی افزود: در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف خواهیم داشت و بارندگی‌ها تمام سطح استان را در بر می‌گیرد که بیشترین میزان آن در غرب و جنوب‌غرب استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان گفت: کاهش دما و احتمال یخ‌زدگی در هفته آینده و امکان آبگرفتگی معابر شهری وجود دارد و از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میزان بارندگی بلندمدت استان ۱۷ میلی‌متر بوده و ۱۰ تا ۱۵ شهرستان استان بارندگی صفر داشته‌اند.