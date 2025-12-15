پخش زنده
استاندار مازندران از آغاز سفر هیئت اقتصادی استان به ازبکستان با حضور مدیران اجرایی و تجار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از آغاز سفر هیئت اقتصادی استان به ازبکستان خبر داد؛ سفری که با حضور مدیران اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تجار انجام میشود و هدف آن شناسایی فرصتهای مشترک، سرمایهگذاری در گردشگری سلامت و امضای توافقنامههای همکاری با استانهای تاشکند و فرغانه است.
وی با اشاره به اهمیت این سفر گفت: دعوت رسمی استاندار فرغانه فرصتی ارزشمند برای ما بود تا با همراهی مدیران بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری و همچنین تجار و صادرکنندگان استان، راهی ازبکستان شویم. این سفر میتواند نقطه عطفی در توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان دو استان باشد.
استاندار مازندران افزود: ازبکستان یکی از کشورهای هدف صادراتی مازندران است. ما در این سفر به دنبال شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، ایجاد کارگروههای مشترک در حوزههای کشاورزی، تجارت و گردشگری و همچنین تسهیل مجوزها و استانداردهای مشترک هستیم.
وی با تأکید بر ظرفیتهای استان در حوزه گردشگری سلامت اظهار داشت: مازندران با برخورداری از امکانات تخصصی و زیرساختهای مناسب میتواند مقصدی مهم برای سرمایهگذاری مشترک در گردشگری سلامت باشد. از سوی دیگر، استان فرغانه بهعنوان قطب کشاورزی ازبکستان، زمینههای مناسبی برای همکاری در صنایع تبدیلی غذایی و نساجی فراهم کرده است.
یونسی رستمی ادامه داد: در این سفر پیشنهاد ایجاد پایانه مشترک لجستیک در فرغانه را مطرح خواهیم کرد تا محصولات مازندران بهصورت مستقیم در بازارهای آسیای میانه توزیع شود و کالاهای ازبکستانی نیز از مسیر بندر امیرآباد به خلیج فارس صادر شوند.
وی خاطرنشان کرد: دو توافقنامه همکاری میان استان مازندران و استانهای تاشکند و فرغانه به امضا خواهد رسید که میتواند زمینهساز توسعه تجارت، سرمایهگذاری مشترک و گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و ازبکستان باشد