به گزارش، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از راهنما‌های آمادگی در برابر زلزله برای کودکان دارای معلولیت با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، و برخی از سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.

این راهنما‌ها به منظور ارتقای آمادگی عمومی در برابر زلزله و در همکاری مشترک با یونیسف، یونسکو و مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی یونسکو برای مدیریت و تاب آوری زلزله برای نخستین بار در جهان تهیه و مقرر شد در کنار استفاده داخلی، نسخه‌ای از این راهنماها، در اختیار سایر کشور‌ها نیز قرار داده شود.

لازم به ذکر است که راهنما‌های مذکور برای سه گروه مخاطبان شامل خانواده‌ها و مراقبان، مربیان و مسئولان اجرایی مرتبط با این کودکان تهیه شده‌اند و در برگیرنده موضوعات مرتبط با طیف گسترده‌ای از معلولیت‌ها هستند و نکاتی که می‌بایست در حوزه پیشگیری، آمادگی، واکنش اضطراری و بازسازی و بازتوان برای این کودکان مورد توجه قرار گیرد در آنها منعکس شده است.

در ادامه این نشست مباحث مندرج در این راهنما‌ها توسط متخصصان پژوهشگاه برای شرکت کنندگان معرفی و مورد بحث قرار گرفت.