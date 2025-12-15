به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر توزیع دارو‌های غیر مجاز در یک واحد عطاری، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اعزام به محل، در بازرسی از این واحد صنفی مقادیر قابل توجهی قرص و شربت متادون، پودر و کپسول‌های چاقی و لاغری غیرمجاز کشف شد.

وی با اشاره به معرفی متصدی این واحد صنفی به مرجع قضائی ازشهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و اعمال مجرمانه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.