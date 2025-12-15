همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی دو کشور همسایه ایران و پاکستان اکنون در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته و همگرایی استراتژیک برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و پیشبرد ثبات و توسعه مشترک بیش از پیش تقویت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «کامران خان» چهره رسانه‌ای و تحلیلگر برجسته پاکستانی در برنامه‌ای با عنوان ««بهترین دوره روابط پاکستان و ایران پس از ۱۹۷۹: بازنویسی ژئوپلیتیک» با حضور «مشاهد حسین سید» سیاستمدار و کارشناس امور سیاسی - دفاعی به بررسی روند رو به رشد روابط پاکستان و ایران در سال‌های اخیر پرداخته و این رویکرد را حائز اهمیت و تاریخی توصیف کرد.

در این برنامه تحلیلگران با مرور تحولات سال‌های اخیر، به نقش تبادل هیأت‌های بلندپایه میان تهران و اسلام‌آباد اشاره کردند و یادآور شدند که سفر رسمی «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان به تهران، سفر «دکتر مسعود پزشکیان» به اسلام‌آباد و لاهور و همچنین سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در چند ماه گذشته گواه اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه همکاری‌هاست.

«کامران خان» این روند را تاریخی و بی‌سابقه توصیف کرد و اظهار داشت: امروز روابط ایران و پاکستان در مقایسه با سایر همسایگان پاکستان در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و دیپلماسی هوشمندانه، مسیر عبور از چالش‌ها و بحران‌های احتمالی را هموار کرده است.

تحلیلگران در ادامه به جنبه‌های اقتصادی روابط دو کشور پرداختند و توضیح دادند که ایران و پاکستان با هدف افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار، گام‌های مهمی برداشته‌اند. ایجاد و فعال سازی بازار‌های مرزی، توسعه توافقات آزاد تجاری و پیوستن احتمالی ایران به طرح کریدور «سی پک»، از جمله اقدامات کلیدی برای تعمیق همکاری هاست.

کامران خان چهره سرشناس رسانه‌ای پاکستان تاکید کرد که اراده دو کشور همسایهع برای دستیابی به این اهداف جدی و متقابل است و پیشرفت در این حوزه می‌تواند پایه‌ای برای ثبات اقتصادی منطقه‌ای و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد.

در ادامه برنامه «مشاهد حسین سید» رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا و تحلیلگر امور سیاسی پاکستان نیز با تحلیل ابعاد امنیتی، همکاری‌های مشترک ایران و پاکستان در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و گروه‌های مسلح را برجسته کرد و گفت: «پاکستان و ایران در طول سال‌ها تجربه کرده‌اند که تهدیدات مشترک، از جمله گروه‌های تروریستی در بلوچستان و ناامنی‌های مرزی، نیازمند هماهنگی کامل و تبادل اطلاعات است.»

وی همچنین از نقش مشترک دو کشور در انجام عملیات‌های امنیتی، هماهنگی‌های نظامی و تأمین امنیت مرز‌های ۹۰۰ کیلومتری یاد کرد و افزود: این اقدامات نشان دهنده تعهد تهران و اسلام‌آباد برای حفظ ثبات و امنیت منطقه است.

تحلیلگران در بخشی دیگر به نقش پاکستان در دیپلماسی منطقه‌ای و میانجیگری میان ایران و قدرت‌های بین‌المللی اشاره کرده و اظهار داشتند: پاکستان با هماهنگی با عربستان سعودی و دیگر کشور‌های منطقه، تلاش کرده تا از تنش هادر منطقه تا جای ممکن جلوگیری کند و پیام‌های دیپلماتیک مؤثری اسلام آباد به تمامی کشور‌های منطقه از جمله به واشنگتن و تهران بیانگر این رویکرد مثبت در سال‌های اخیر است.

مشاهد حسین سید افزود: همگرایی ایران و پاکستان در موضوعاتی مانند افغانستان، مهاجران افغان و مسائل مرزی، نمونه‌ای از همکاری راهبردی است که ثبات منطقه‌ای و منافع دو کشور را تضمین می‌کند و توسعه روابط دو کشور از حمایت ارزشمند رهبر معظم ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار است.

در کنار ابعاد دیپلماتیک و امنیتی، تحلیلگران به بررسی اهمیت روابط فرهنگی و پیوند‌های مردمی میان ایران و پاکستان پرداخته و خاطرنشان کردند: زبان، فرهنگ، میراث مشترک و نقش مفاخر فرهنگی مانند علامه اقبال، پشتوانه‌ای محکم برای توسعه همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی فراهم می‌کند و اعتماد میان دو کشور را تقویت می‌نماید.

در جمع‌بندی برنامه هر دو تحلیلگر تأکید کردند که روابط ایران و پاکستان در بهترین دوره خود پس از انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد و همگرایی استراتژیک، تبادل هیأت‌های بلندپایه و هماهنگی در مسائل منطقه‌ای، زمینه ساز دستیابی به ثبات و توسعه پایدار در منطقه است. این دوره طلایی روابط، نوید بخش نقش مؤثر دو کشور در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ظرفیت همکاری‌ها در سال‌های آتی است.