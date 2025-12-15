پخش زنده
ایالت خیبرپختونخوا در پاکستان در سال ۲۰۲۵ شاهد هزار و ۵۸۸ حادثه تروریستی بوده که طی آن بیش از ۵۰۰ نفر از جمله شهروندان و نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادهاند و صدها نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، این آمار تنها مربوط به خیبرپختونخوا است و تحلیلگران امنیتی آن را هشداری جدی درباره تهدیدات امنیتی در منطقه میدانند.
پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان در گزارشی اعلام کرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۳۷ نیروی پلیس و ۱۲۴ تن از کارکنان مرزبانی ارتش پاکستان جان خود را در حملات تروریستی از دست داده و جمعاً بیش از ۴۷۰ نیروی امنیتی در حوادث تروریستی زخمی شدهاند.
همچنین در جریان عملیاتهای ضدتروریستی در این ایالت ۳۴۸ تن از تروریستها کشته شدهاند که نشان دهنده تلاشهای نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات در این منطقه است.
کارشناسان و نهادهای امنیتی پاکستان معتقدند حضور آزادانه گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در مناطق مرزی دو کشور در خاک افغانستان، مهمترین عامل افزایش حملات در خیبرپختونخوا بوده است.
به گفته آنان این وضعیت طی یک سال گذشته باعث تشدید تنشها و درگیریهای مرزی میان پاکستان و افغانستان شده و امنیت این منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در واکنش به این تهدیدات، مرزهای دو کشور بسته شده و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها شامل سه دور مذاکرات امنیتی با میانجیگری کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی انجام شد، اما این مذاکرات عملاً بیثمر بوده و نتوانسته است مسیر روابط پر تنش دو کشور را هموار و یا تعداد حملات تروریستی را کاهش دهد.