وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی تنها به تأمین امکانات فیزیکی محدود نمیشود، گفت دستیابی به عدالت واقعی در گرو ارتقای کیفیت آموزش، تحول در منابع انسانی و بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در حاشیه نشست راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی با اشاره به نقش محوری کیفیت در نظام تعلیم و تربیت افزود: هدف نهایی عدالت آموزشی، اثربخشی و دستیابی به اهداف نظام تربیتی کشور است و این امر نیازمند نگاهی جامع به ابعاد سختافزاری و نرمافزاری آموزش است.
وی افزود: تحقق عدالت در آموزش، مستلزم فراهم شدن فضای استاندارد آموزشی، تجهیزات مناسب و زیرساختهای ارتباطی پایدار است و دولت با رویکرد تازه رئیسجمهور، گامهای مهمی در تجهیز مدارس مبتنی بر فناوریهای روز دنیا از جمله هوش مصنوعی برداشته است.
کاظمی با اشاره به اینکه کیفیت صرفاً در ساخت یا تجهیز مدارس خلاصه نمیشود، گفت: کیفیت یک فرایند زمانبر است که نیازمند اصلاح برنامهها، فرآیندهای آموزشی و تحول در منابع انسانی است.
وزیر آموزش و پرورش، معلم را اصلیترین عامل تحقق کیفیت آموزشی دانست و افزود: نظام تربیت معلم طی سالهای گذشته با وجود پیشرفتها، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
وی با تأکید بر چندبعدی بودن عدالت آموزشی تصریح کرد: عدالت در آموزش و پرورش باید شامل دسترسی به فضاهای آموزشی استاندارد، فرصتهای برابر یادگیری، توسعه منابع فرهنگی و ورزشی مدارس و توجه به اوقات فراغت دانشآموزان باشد.
کاظمی همچنین از تشکیل دبیرخانه دائمی عدالت آموزشی بهعنوان یک پشتوانه ارزشمند یاد کرد و افزود: این نهاد میتواند جهتگیریها و تصمیمهای نظام آموزشی را دقیقتر کرده و مسیر توسعه را شتاب بخشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با باور راسخ رئیسجمهور به نقش آموزش در توسعه کشور، «دوره جدید آموزش و پرورش» به نقطهعطفی تاریخی در جمهوری اسلامی تبدیل شود و دستاوردهای آن در سالهای آینده برای مردم مشهود شود.