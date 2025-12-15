پخش زنده
فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان شالیکار، مقام مادران شهدا را نماد صبر، ایمان و ایثار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی با تسلیت عروج ملکوتی مادر صبور شهیدان والامقام حسین شالیکار و شهید مدافع حرم محمد شالیکار، این بانوی مؤمنه را نماد صبر قرآنی، ایثار الهی و تربیت مجاهدان فیسبیلالله دانست.
پیام سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران به مناسبت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام حسین و محمد شالیکار را در زیر بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با قلبی آکنده از حزن و اندوه، عروج ملکوتی مادر صبور و مؤمن شهیدان والامقام حسین شالیکار و شهید مدافع حرم محمد شالیکار را به خانواده معظم و مکرم شالیکار، بستگان معزز، همرزمان شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس استان مازندران تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
بیتردید، مقام شامخ مادران شهدا، مقامی الهی و برخاسته از صبر، ایمان و اخلاص است؛ زنانی که با دلی سرشار از توکل، عزیزترین سرمایههای خویش را در راه خدا، قرآن و عزت اسلام و میهن اسلامی تقدیم کردند و با تأسی به صبر حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، پرچم ایثار و استقامت را برافراشته نگاه داشتند. این مادران، نه تنها پرورشدهندگان مجاهدان فیسبیلاللهاند، بلکه خود مجاهدانی صابر و اسوههایی ماندگار برای جامعه اسلامی به شمار میآیند.
مرحومه حاجیه خانم احسانپور، سالیان متمادی با قلبی آرام و ایمانی راسخ، یاد و راه دو فرزند شهید خویش را زنده نگاه داشت و سرانجام پس از عمری مجاهدت خاموش، به وعده الهی لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت؛ و چه نیکو فرجامی بالاتر از همنشینی با شهیدان و صالحان.
اینجانب از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی، برای آن بانوی مکرمه علوّ درجات و حشر با حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و فرزندان شهیدش، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه الهی مسئلت مینمایم.
سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد
فرمانده سپاه کربلا مازندران