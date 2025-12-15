پخش زنده
امروز: -
دو مدرسه سهکلاسه در روستاهای سعیدآباد و کوتک شهرستان کهنوج با حضور مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، دو مدرسه سهکلاسه در روستاهای سعیدآباد و کوتک شهرستان کهنوج با حضور مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
ایزدی فرماندار شهرستان کهنوج در حاشیه این مراسم اظهار داشت: هر یک از این مدارس با زیربنای ۱۴۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال احداث شده است.
وی افزود: این مدارس با مشارکت گروه صنعتی میهن و در راستای توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای سطح آموزش و ایجاد زیرساختهای مناسب تحصیلی در مناطق روستایی ساخته و افتتاح شدهاند.
فرماندار کهنوج ضمن قدردانی از مشارکت گروه صنعتی میهن، تأکید کرد: توجه به آموزش و سرمایهگذاری در حوزه مدرسهسازی، نقش مهمی در آیندهسازی و پیشرفت پایدار شهرستان دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.