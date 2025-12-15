پخش زنده
دبیرکل یونسکو ایران، تعامل با یونسکو را یکی از مهمترین زمینههای همکاری دانست و گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، میتواند نقش فعالی در معرفی هرچه بهتر میراث فرهنگی و طبیعی ایران به این سازمان ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن فرطوسی با بیان اینکه بازدید از غرفه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری فرصتی افتخارآمیز و بسیار آموزنده بود و نشان داد پژوهشگاه فرهنگی از ظرفیتهایی برخوردار است که هنوز آنگونه که باید شناخته نشدهاند، گفت: ارائه شفاف دستاوردها با تکیه بر آمار، شاخصها و تصاویر ملموس، توجه همزمان به میراث فرهنگی و طبیعی و نیز پرداخت متعادل به میراث ملموس و ناملموس، از نقاط قوت این رویداد است.
دبیرکل یونسکو ایران، نمایشگاه تنها به نمایش موفقیتها بسنده نکرده و با نگاهی مسئولانه، آسیبها و نگرانیهای موجود در حوزه میراث فرهنگی را نیز پیش روی مخاطبان قرار داده است؛ نگاهی که مردم را به همدلی و مشارکت برای پاسداشت میراث کشور دعوت میکند.
وی با تأکید بر توان علمی و تخصصی پژوهشگاه افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی با برخورداری از بدنهای توانمند از کارشناسان و پژوهشگران، این ظرفیت را دارد که در سطح ملی و بینالمللی نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
فرطوسی یکی از مهمترین زمینههای همکاری را تعامل با یونسکو دانست و گفت : پژوهشگاه میراث فرهنگی بهعنوان یک مرکز در سطح بین المللی با تکیه بر یونسکو در حوزه حفاظت و مرمت میراث فرهنگی مطرح شود.
وی افزود: همانگونه که ایران امروز میزبان مرکز منطقهای میراث ناملموس است، میتواند با تکیه بر توانمندیهای موجود، به یکی از قطبهای جهانی حفاظت و مرمت میراث فرهنگی تبدیل شود؛ جایگاهی که ایران در گذشته نیز تجربه آن را داشته است.
دبیرکل یونسکو ایران، به سطح همکاریهای کنونی میان پژوهشگاه و کمیسیون ملی یونسکو اشاره کرد و گفت: در دوره جدید، نوع ارتباط و همکاری میان دو مجموعه کمسابقه است. این همکاریها در حوزههای مشورتی، پژوهشی و برگزاری رویدادهای مشترک در حال گسترش است و با تدوین تفاهمنامههای جدید، میتواند وارد مرحلهای جدیتر شود.
فرطوسی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر، پژوهشگاه میراث فرهنگی بیش از پیش به عنوان صدای علمی و تخصصی میراث فرهنگی ایران در سطح بینالمللی شناخته شود.