به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند (Scottish Open) ۲۰۲۵ که یکی از رویداد‌های رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی (WST) محسوب می‌شود از تاریخ ۲۱ – ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ – ۲۴ آذر ۱۴۰۴) به میزبانی کشور اسکاتلند و شهر ادینبرگ در مرکز ورزشی Meadowbank و از امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با حضور ۶۴ بازیکن راه یافته به مرحله اصلی از مسابقات مرحله انتخابی و از دور اول مرحله اصلی آغاز خواهد شد و هر دو نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان حسین وفایی و امیر سرخوش در این دوره از مسابقات حضور دارند و با رقیبان خود به رقابت خواهند پرداخت.

در مرحله مقدماتی یا انتخابی مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند ۲۰۲۵ که از تاریخ ۱۷ – ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ – ۲۲ مهر ۱۴۰۴) در مرکز تفریحی رابین پارک شهر ویگان – انگلستان برگزار شد، تنها نماینده حرفه‌ای اسنوکر کشورمان امیر سرخوش با کسب ۲ پیروزی در دور اول و دور دوم این مسابقات در مقابل امان اقبال از پاکستان و جردن براون از ایرلند شمالی جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در بین ۳۲ بازیکن مرحله اصلی را بدست آورد.

پیش از این دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان حسین وفایی بواسطه جایگاه خود در رنکینگ اسنوکر حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در جمع ۳۲ بازیکن پایانی این مسابقات را کسب کرده بود.

امیر سرخوش در نخستین مسابقه خود از دور اول (مرحله ۳۲/۱ پایانی – Last ۶۴) امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۴ آذر ۱۴۰۴) در مقابل مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات و قهرمان همین مسابقات در سال ۲۰۲۴ یعنی لی پیفان از چین به میدان می‌رود و در صورت غلبه بر حریف قدرتمند چینی خود در دور دوم (مرحله ۱۶/۱ پایانی – Last ۳۲) روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴) به مصاف برنده بازی دور اول مابین یوآن سیجون چینی و بن وولاستن انگلیسی خواهد رفت.

حسین وفایی دیگر نماینده کشورمان نیز روز سه شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۵ آذر ۱۴۰۴) در نخستین مسابقه خود از دور اول (مرحله ۳۲/۱ پایانی – Last ۶۴) راس ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران به مصاف دیوید گریس انگلیسی خواهد رفت و در صورت پیروزی بر حریف خود در دور دوم (مرحله ۱۶/۱ پایانی – Last ۳۲) روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آذر ۱۴۰۴) به مصاف برنده بازی دور اول مابین مارک سلبی انگلیسی و رابی مک گوئیگان از ایرلند شمالی خواهد رفت.

جوایز نقدی این مسابقات به شرح زیر است:

قهرمان – ۱۰۰ هزار پوند انگلیس

نایب قهرمان – ۴۵ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله نیمه نهایی – هر یک ۲۱ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک چهارم نهایی – هر یک ۱۳۲۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک هشتم نهایی – هر یک ۹ هزار پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک شانزدهم نهایی – هر یک ۵۴۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده مرحله یک سی و دوم نهایی – هر یک ۳۶۰۰ پوند انگلیس

لی پیفان چینی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ است که با کسب پیروزی در دیدار نهایی در مقابل هم وطن خود وو ییزه با نتیجه ۵ بر ۹ عنوان قهرمانی این مسابقات را در سال ۲۰۲۴ از آن خود کرد.