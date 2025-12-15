رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در هشت امسال، ۲۱۶ درصد افزایش صدور اسناد اراضی موات و ۲۷ درصد افزایش وصول معوقات بانکی، در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در هشت ماه امسال ۶۰۰ هزار و ۴۷۰ سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۲ درصد رشد داشته است. میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در این بازه هشت ماهه، کمتر از ۱۲ روز بوده که ۴۲ درصد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون هفت میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۱۳ فقره سند صادر شده و در هم اکنون نیز سامانه موضوع ماده ۱۰، ایجاد و به طور آزمایشی راه‌اندازی شده است.