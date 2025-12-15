معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی از برگزاری نخستین رویداد فناوری و نوآوری «جیرفت اینوتک ۲۰۲۵» در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی از برگزاری نخستین فستیوال فناوری و نوآوری «جیرفت اینوتک ۲۰۲۵» در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و هدف این رویداد را آشنایی عموم مردم با کسب‌وکار‌های فناورانه و استارتاپ‌ها و ایجاد ارتباط میان فناوران و اکوسیستم نوآوری استان عنوان کرد.

هدیه عسکرپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اهمیت توسعه زیست‌بوم نوآوری در جنوب استان کرمان گفت: اولین فستیوال فناوری و نوآوری جیرفت اینوتک ۲۰۲۵ در تاریخ ۲۹ آذرماه سال جاری با حضور فناوران، کارآفرینان و علاقه‌مندان به حوزه نوآوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد شامل سه پنل تخصصی فناوری است که به موضوعات آموزش ابزار‌های هوش مصنوعی، چگونگی راه‌اندازی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور در شهر‌ها و همچنین نقش زنان در فناوری می‌پردازد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد: هدف اصلی این فستیوال، آشنایی عموم مردم با کسب‌وکار‌های فناورانه و استارتاپ‌ها و معرفی اکوسیستم فناوری استان و ظرفیت‌های فناوران شهر جیرفت است.

هدیه عسکرپور در ادامه خاطرنشان کرد: در پایان این گردهمایی، ثبت‌نام رویداد امید آغاز خواهد شد تا عموم مردم بتوانند ایده‌های خود را در حوزه‌های سلامت، شهر هوشمند، کشاورزی و صنایع ارائه دهند.

وی ادامه داد: این ایده‌ها تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمان و مراکز رشد قرار گرفته و با آموزش و تسهیلات مالی به کسب‌وکار‌های فناورانه تبدیل خواهند شد.

وی از علاقه‌مندان خواست برای ثبت‌نام به تارنمای https://v۰-innotech-jiroft-website.vercel.app/ و صفحه اینستاگرام jiroft_InnoTech مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۲۱۵۵۰۹۳۸۴ تماس بگیرند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آخرین مهلت ثبت نام در اولین فستیوال فناوری و نوآوری جیرفت «اینوتک۲۰۲۵» را ۲۸ آذرماه سال جاری برشمرد و بر اطلاع رسانی بیشتر این رویداد تاکید کرد.

عسکرپور خاطرنشان کرد: این فستیوال با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، پارک علم و فناوری کرمان، شهرداری جیرفت، فرمانداری و تیم فناوری ایوالو برگزار می‌شود.