شرکت آب منطقهای گیلان با اشاره به پیش بینی هواشناسی استان گیلان درخصوص ورود سامانه بارشی، نسبت به سیلابی شدن رودخانهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی گیلان، مبنی بر شکل گیری ناپایداری در منطقه از امشب دوشنبه ۲۴ آذر تا جمعه ۲۸ آذر و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها و جاری شدن سیلاب، شرکت سهامی آب منطقهای گیلان از هموطنان خواست برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از هرگونه تردد، توقف، اسکان، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها، تأسیسات آبی و کانالهای آبرسانی خودداری کنند.