

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست مصوبات نشست قبلی ستاد از جمله تعیین تکلیف ساختمانهای غیرمجاز، تخریب سازهای موقت، وضعیت ساختمانهای مرتفع ارائه و عملکرد دستگاههای عضو نیز بررسی شد .

معاون امور عمرانی استاندر کهگیلویه و بویراحمد گفت: ایجاد سازه های موقت و ساختمانهای غیر مجاز مولود سهل انگاری و ضعف نظارت دستگاههای متولی است.

شهامت افزود: سازه های ناایمن شامل سازهای موقت و ساختمانهای فاقد پروانه ساخت بر اساس برنامه زمانبندی باید تخریب شوند.

وی افزود : در مرحله اول این طرح و در گام اول هر شهرداری باید دست کم پنج سازه ناایمن را تخریب و گزارش آن را در نشست بعدی ارائه دهد و هر نوع سهل انگاری در این زمینه ترک فعل محسوب و مشمول برخورد قضائی می شود.

براساس مصوبه ستاد اتاق اصناف شهردارها موظفند مجوز فعالیت و پروانه کسب تمامی سازهای موقت را لغو کنند.

همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم موظف شد : سازه های غیر مجاز در حریم جادهها را شناسایی و بر اساس برنامه به تخریب و پاکسازی حریم راهها اقدام کند.