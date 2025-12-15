به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس جهاد کشاورزی استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: استان مرکزی جایگاه یازدهم تولید ماهی قزل آلا و جایگاه ششم تولید ماهی خاویاری را در کشور دارد.

نادر نادری نیا افزود: در سال گذشته ۹ هزار و ۸۰۰ تن ماهی سردابی از استخر‌های پرورشی استان صید شد و امسال پیش بینی می‌شود این میزان به یازده هزار تن برسد.

او ادامه داد: ۹۰ درصد ماهیان سردابی استان در استخر‌های دو منظوره ذخیره آب کشاورزی پرورش داده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند هم گفت: شهرستان شازند رتبه نخست تولید بچه ماهی و رتبه دوم تولید ماهی قزل آلا را در استان دارد. محمد علی بهرامی افزود: با وجود قطعی برق، کاهش بارش‌ها و به سختی افتادن آبزی پروران برای تامین خوراک آبزیان، اما امسال تولید ماهی شهرستان شازند نسبت به سال گذشته رشد داشته و به سه هزار تن رسیده است.

او ادامه داد: در شهرستان شازند ۸۰ واحد پرورش آبزیان فعالیت می‌کنند و آقایان علی اکبر اسدی و اردوان معصومی از برترین آبزی پروان کشوری و استانی در بخش زالیان شهرستان شازند هستند.