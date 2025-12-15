پخش زنده
اسماعیل بقائی سخنگوی با اظهار تاسف از اصرار امارات در تکرار ادعای بیاساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک این جزایر را بخشی از خاک جداناپذیر ایران دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تأسف از اصرار امارات بر بهرهبرداری سوء از حضور هر هیئت دیپلماتیک در این کشور برای طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بیاساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم و تأکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشهای جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.