باشگاه مهرگان نور پس از نتایج ضعیف در هفتههای اخیر لیگ برتر والیبال، رحمان محمدیراد را بهعنوان سرمربی جدید معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باشگاه مهرگان نور پس از نتایج ضعیف در هفتههای اخیر لیگ برتر والیبال ایران، با پایان همکاری با نقی ذکایی، هدایت تیم را به رحمان محمدیراد سپرد. این مربی باتجربه مأموریت دارد شرایط بحرانی تیم را تغییر داده و مسیر صعود به مرحله پلیآف را هموار کند.
مهرگان نور در شش هفته نخست لیگ برتر تنها دو پیروزی مقابل چهار شکست کسب کرده بود و همین عملکرد موجب شد مدیران باشگاه تصمیم به تغییر در کادر فنی بگیرند. پس از بررسی گزینههای مختلف، در نهایت رحمان محمدیراد بهعنوان سرمربی جدید معرفی شد.
محمدیراد سابقه هدایت تیمهای سپاهان اصفهان و شهداب یزد را در کارنامه دارد و پیشتر نیز تجربه حضور روی نیمکت مهرگان نور را داشته است.