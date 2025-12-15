پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در امور بانوان و خانواده در گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان گفت: ایجاد فضای مادر و کودک در تمامی ادارات و مدیریتهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان کرمان ضروری است.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، نسرین خوش نیت با تاکید بر تقویت نقش زنان فرهنگی در مدیریت و برنامهریزی گفت: در نگاه اسلام، جایگاه زن بر پایه کرامت انسانی تعریف شده و بستر مشارکت همزمان و اثرگذار زنان در خانواده و جامعه فراهم است.
وی با اشاره به دیدگاه حکیمانه امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود: در نظام جمهوری اسلامی، زنان و مردان در مسیر رشد الهی و ساخت تمدن نوین اسلامی نقشآفرین هستند و نگاه تعالیبخش رهبر معظم انقلاب، افق روشنی پیش روی زنان کشور گشوده است؛ نگاهی که ضمن صیانت از جایگاه زن در خانواده، زمینه حضور مؤثر، هدفمند و مسئولانه آنان را در جامعه فراهم میکند.
مشاور مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان در امور بانوان و خانواده اظهار داشت: حمایت از مشارکت مؤثر بانوان در عرصههای تصمیمسازی، برنامهریزی و اجرا از اولویتهای آموزشوپرورش است و انتظار میرود از ظرفیت بالای بانوان فرهنگی توانمند، بهویژه در سطوح مدیریتی، بیش از پیش استفاده شود؛ چرا که بیش از نیمی از فرهنگیان استان را زنان تشکیل میدهند.
خوش نیت ضمن قدردانی از مدیرانی که با معرفی کارشناسان و رابطان امور بانوان همکاری لازم را داشتهاند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی شهرستانها و مناطق، علیرغم تأکیدهای مکرر و ابلاغ بخشنامهها، هنوز رابط امور بانوان معرفی نشده یا افراد معرفیشده فاقد دسترسیهای لازم اداری هستند که این موضوع اجرای برنامهها و پاسخگویی به شاخصهای وزارتخانه را با مشکل مواجه میکند و بر ارزیابی عملکرد استان نیز اثر منفی دارد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن حوزه بانوان تصریح کرد: معرفی رابط فعال، پاسخگو و دارای دسترسی اداری، یک ضرورت است نه اقدامی تشریفاتی، برنامهها، شاخصها و گزارشدهیها نیازمند نیروی انسانی مسئول و پیگیر است و انتظار میرود مدیران مناطق در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.
مشاور مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان در امور بانوان و خانواده خواستار ارسال گزارش برنامههای انجامشده به مناسبت روز زن و مادر در شهرستانها و مناطق شد و افزود: این گزارشها بخشی از شاخصهای ارزیابی عملکرد حوزه بانوان است و لازم است در موعد مقرر ارسال شود.
خوش نیت با اشاره به ضرورت ایجاد فضای مادر و کودک در ادارات و همکاری مدیران با مدارس و کارشناسان مربوط، اعلام کرد: در هفتههای آینده بازدیدهای میدانی از شهرستانها آغاز خواهد شد و تحقق شاخصهای ابلاغی وزارتخانه و اداره کل بهصورت جدی مورد بررسی قرار میگیرد.
بر پایه این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان کرمان در مهمانسرای فرهنگیان شهر کرمان در حال برگزاری است.