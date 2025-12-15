به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: درصد بالایی از مرجوعه‌های قضائی دریافت شده پلیس فتا، کلاهبرداری با موضوع خرید کالا‌های گران قیمت مانند خودرو از طریق سایت دیوار می‌باشد.

وی افزود: شاکیان با مشاهده آگهی فروش خودرو با قیمت پایین‌تر از حد معمول در سایت دیوار اقدام به پرداخت بیعانه برای فروشنده کرده که با گذشت چند روز از پرداخت وجه، شخص فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: مجرمین سایبری با درج قیمت‌های پایین و غیرمعمول و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، آگهی‌های خود را ثبت می‌کنند، بنابراین آشنایی با افراد ناشناس در بستر فضای مجازی به ویژه سایت‌های دیوار، شیپور و... برای خرید و فروش کالا و پیرو آن اعتماد بی‌مورد و پرداخت بیعانه، انجام معاملات بدون احراز هویت طرفین معامله، منجر به کلاهبردار‌ی‌های مالی می‌شود.

رئیس پلیس فتای استان بیان داشت: اگر عدم پرداخت بیعانه توسط کاربران فضای مجازی در خرید‌های اینترنتی مورد توجه قرار بگیرد درصد زیادی از جرایم مالی کاسته خواهد شد و با رعایت همین نکته به ظاهر ساده، اما پرفریب، از متضرر شدن هموطنان به صورت گسترده پیشگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: شهروندان توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان در بازار‌های آنلاین باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی (www.fata.gov.ir) اعلام نمایند.