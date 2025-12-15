پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بازار کالاهای اساسی ویژه شب یلدا خبر داد و گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، برنج، میوه و شیرینی، این طرح از امروز تا یکم دیماه در سطح استان تهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جبرئیل برادری با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، کنترل قیمتها، جلوگیری از گرانفروشی و کمفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است، افزود: نظارت مستمر بر بازار در ایام پایانی فصل پاییز و آستانه شب یلدا در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: در قالب این طرح، بازرسان این سازمان بهصورت گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، در سطح بازار، میدانهای میوه و ترهبار و واحدهای صنفی حضور یافته و بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب قیمت، کیفیت کالاها و جلوگیری از تخلفات صنفی نظارت میکنند.
برادری با تأکید بر برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان اظهار داشت: هرگونه تخلف در عرضه و فروش کالاهای اساسی بدون اغماض پیگیری خواهد شد و پرونده متخلفان جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیربط ارجاع میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانههای نظارتی اعلام کنند و افزود: این اقدامات در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تأمین آرامش بازار در آستانه شب یلدا انجام میشود.