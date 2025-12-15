

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین که با حضور مسئولان وزارت بهداشت، مدیران ستاد شاهد و ایثارگران و برگزیدگان ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد، از آثار و دستاوردهای علمی و پژوهشی نخبگان حوزه شاهد و ایثارگر تجلیل به عمل آمد.

مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به رشد چشمگیر آثار ارسالی گفت: در مقایسه با سال گذشته، میزان مشارکت و کیفیت آثار ارائه‌شده بسیار افزایش یافته است و بیش از شش‌هزار اثر علمی‌پژوهشی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری تخصصی، نفرات برتر در گروه‌های دانشجویان و اعضای هیأت علمی معرفی شدند.

سید محمد میری هدف از برگزاری این جشنواره را گسترش فرهنگ ایثار، توجه به توانمندی‌های علمی خانواده‌های شهدا و ایثارگران، و حمایت از ایده‌های نوآورانه دانست و افزود:تجلیل از فرزندان و اعضای هیأت علمی شاهد و ایثارگر، علاوه بر تقویت انگیزه در جامعه علمی، می‌تواند مسیر توسعه علمی کشور را نیز شتاب بخشد.