به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی در پی هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی گیلان، به ریاست محمدمهدی قربانی جانشین ستاد مدیریت بحران و با حضور مدیران اجرایی و اعضای ستاد منطقه با هدف بررسی تمهیدات لازم برای مقابله با بحران احتمالی در فصل زمستان برگزار شد.

در این نشست که با تمرکز بر ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها، تجهیزات و هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل شد، محمدمهدی قربانی جانشین ستاد مدیریت بحران بر لزوم پیشگیری از بحران‌های احتمالی ناشی از بارش شدید برف و باران در منطقه تأکید کرد و گفت: باتوجه‌به پیش‌بینی‌های هواشناسی، ضروری است تمام دستگاه‌ها آمادگی کامل را برای مدیریت بحران‌های احتمالی ناشی از بارش برف، از جمله قطعی برق، مسدودشدن راه‌ها و اختلال در خدمات‌رسانی داشته باشند.