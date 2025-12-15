پخش زنده
انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان صبح امروز با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این مراسم، نقش سازمانهای مردمنهاد را در توسعه اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم دانسته و گفت: حمایت همهجانبه استانداری از فعالیتهای قانونی و اثربخش این سازمانها در دستورکار خواهد بود.
در این انتخابات، نمایندگان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزههای مختلف با هدف تقویت مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیتهای مدنی استان به رقابت پرداختند.
در پایان اعضای منتخب شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان معرفی و بر لزوم تعامل مستمر میان شورا، دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی برای تحقق اهداف توسعهای استان تأکید شد.