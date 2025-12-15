پخش زنده
ترکیب تیم فوتبال استقلال تهران مقابل خیبر خرمآباد برای مصاف هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال خیبر خرمآباد و استقلال تهران در چهارچوب هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه تختی با قضاوت احمد محمدی برگزار میشود.
ترکیب استقلال برای مصاف با خیبر خرمآباد به شرح زیر است:
آنتونیو آدان - رامین رضاییان - عارف غلامی - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - امیرمحمد رزاقینیا - روزبه چشمی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی - مونیر الحدادی - قلی زاده.
همچنین ترکیب تیم فوتبال خیبر خرم آباد به شرح زیر است:
محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، عرفان معصومی، مهدی گودرزی، علی شجاعی، مسعود محبی، محسن سفیدچغایی، مهرداد قنبری، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، عارف قزل