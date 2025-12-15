معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تحقیقات و فناوری عملکرد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این دانشگاه با ۳۰ مرکز تحقیقاتی، چهار پژوهشکده تخصصی و ۱۰ مجله علمی معتبر، رتبه نهم کشوری در حوزه تحقیقات و فناوری سلامت را دارد و به زودی میزبان رویداد‌های علمی ملی و بین‌المللی خواهد بود.

دکتر حمید شریفی در نشست خبری هفته پژوهش و فناوری از پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه خبر داد و آن را یک نقطه عطف برای سلامت منطقه هشت کشور توصیف کرد و افزود: منطقه هشت سلامت کشور شامل استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان است و علوم پزشکی کرمان به عنوان دانشگاه مادر، هماهنگی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری را در این کلان منطقه برعهده دارد. این منطقه با چالش‌هایی نظیر سلامت مهاجران، تصادفات جاده‌ای و فاصله‌های طولانی مواجه است که مدیریت خدمات سلامت را پیچیده کرده است.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه تحقیقات و فناوری عملکرد قابل توجهی داشته و دارای ۳۰ مرکز تحقیقاتی و چهار پژوهشکده تخصصی شامل آینده‌پژوهی سلامت، علوم دارویی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و فارماکولوژی است.

شریفی افزود: ما در ۱۰ مجله علمی فعالیت داریم که هفت مجله آن در پایگاه‌های بین‌المللی معتبر نمایه شده‌اند و مجله سیاست‌گذاری سلامت چندین سال به عنوان برترین مجله علوم پزشکی کشور انتخاب شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین به رتبه‌بندی علمی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ما در حوزه پژوهش، رتبه نهم و در تحقیقات و فناوری رتبه ۱۰ کشوری را داریم. ۲۸ نفر از پژوهشگران ما در فهرست دو درصد دانشمندان پر استناد جهان قرار دارند که نشان‌دهنده کیفیت بالای تحقیقات ماست.

وی از برنامه‌های آینده دانشگاه برای انتقال دانش به جامعه نیز خبر داد و اعلام کرد: اولین نشست تدکس (TEDx) دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده و قرار است شب علم کرمان در دانشگاه علوم پزشکی در هفته اول اردیبهشت برگزار شود تا پیشرفت‌های علمی دانشگاه به عموم مردم معرفی شود.

شریفی همچنین از میزبانی کرمان برای بیست‌وهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور در شهریور آینده خبر داد و تاکید کرد: این رویداد فرصتی است تا دانشجویان و اساتید از سراسر کشور با ظرفیت‌های علمی و گردشگری استان کرمان آشنا شوند.

وی ضمن دعوت از رسانه‌ها و مردم برای مشارکت در این برنامه‌ها، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری ارکان استانی در تلاش است تا شهر کرمان را به عنوان یک مرکز علمی و نوآور در حوزه سلامت معرفی کند.

شریفی همچنین به وضعیت زیست‌بوم فناوری استان کرمان اشاره کرد و گفت: به صورت کلی، زیست‌بوم فناوری استان کرمان بدون عقب‌ماندگی‌های عمده طی سال‌ها رشد کرده، اما بخشی از عقب‌ماندگی‌ها به مسائل فرهنگی بازمی‌گردد.

وی نقش رسانه‌ها را در اصلاح این فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های استان بسیار مهم دانست و تاکید کرد: تلاش رسانه‌ها می‌تواند موجب ارتقاء فرهنگ محلی و معرفی بهتر محصولات علمی و فناورانه استان شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از نشست خبری به وضعیت سرطان در استان کرمان پرداخت و گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش، پروستات و پستان جزء مهم‌ترین سرطان‌ها در استان ما هستند. به‌ویژه سرطان پروستات، در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری شیوع بیشتری دارد.

وی تاکید کرد: مواجهه با مواد شیمیایی یکی از عوامل مهم در افزایش سرطان‌هاست.

شریفی افزود: با اینکه این مسئله هنوز به صورت دقیق در تمام شهرستان‌ها بررسی نشده، تحقیقات موجود نشان می‌دهد که آلاینده‌های محیطی، باقیمانده سموم و مصرف مواد مخدر می‌توانند در ایجاد برخی سرطان‌ها نقش داشته باشند.

معاون دانشگاه درباره پژوهش‌های انجام شده در استان گفت: بیشترین تحقیقات سرطان در کشور در کرمان بعد از تهران و گلستان انجام شده و مرکز تحقیقات ما همکار سازمان بین‌المللی سرطان است. یافته‌ها به ما کمک می‌کنند تا تصمیمات علمی و بهداشتی استان را هدایت کنیم. تحقیقات علمی همیشه ابطال‌پذیر هستند و هیچگاه نمی‌توان با اطمینان ۱۰۰ درصد گفت که همه عوامل شناسایی شده‌اند.

وی در ادامه توضیح داد: بسیاری از مواد سرطان‌زا یا هنوز به درستی بررسی نشده یا تاثیرشان در ایجاد سرطان قطعی نیست؛ بنابراین باید مراقب باشیم که یافته‌های علمی را با دقت و بر اساس شواهد معتبر تفسیر کنیم.

شریفی درباره مصرف مواد مخدر در استان کرمان گفت: مطالعات مرکز تحقیقات ما نشان می‌دهد که کرمان جزء استان‌های متوسط در مصرف مواد مخدر بوده و همواره بین رتبه دهم تا نوزدهم کشور قرار داشته است. این نشان می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی، به‌ویژه با کمک رسانه‌ها، نقش مهمی در کاهش مصرف و افزایش آگاهی عمومی دارد.

وی در پاسخ به پرسش درباره واکسن‌ها و پیامد‌های کرونا نیز توضیح داد: هنوز تحقیقات کامل در مورد عوارض بلندمدت کووید ۱۹ انجام نشده است. ویروس کرونا تاثیر گسترده‌ای بر دستگاه‌های مختلف بدن دارد و ممکن است اثرات آن سال‌ها بعد نمایان شود، بنابراین هرگونه قضاوت قطعی درباره عوارض واکسن‌ها یا پیامد‌های ویروس هنوز زود است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره افزایش آمار سرطان گفت: افزایش تعداد بیماران سرطانی به معنی شیوع واقعی بیشتر بیماری نیست. یکی از دلایل اصلی این افزایش، طول عمر بیشتر بیماران است. درمان‌های جدید و روش‌های تشخیصی پیشرفته باعث شده که بیماران بتوانند سال‌ها زنده بمانند و همین موضوع تعداد مبتلایان ثبت شده را افزایش داده است.