شرکت آب و فاضلاب رامسر از قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق شهر به دلیل رفع شکستگی خط انتقال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شرکت آب و فاضلاب رامسر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل اجرای عملیات رفع شکستگی خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری شهر رامسر، ساکنان خیابان‌های مطهری (از بیمارستان تا میدان امام(ره))، طالقانی و شهدا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ با افت فشار و قطع آب مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه آمده است: تانکرهای سیار در صورت تماس با شماره‌های ۱۲۲ و ۵۵۲۲۶۱۳۹ آماده آبرسانی به مردم این مناطق هستند.

شرکت آب و فاضلاب از مشترکین این مناطق خواست ضمن رعایت شیوه‌های مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه از همراهی و همکاری مشترکین محترم قدردانی شده است.