به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی با اعلام این خبر که یک مجتمع مسکونی واقع در دهکده المپیک شهرک چشمه مورد آتش قرار گرفت گفت: ساعت ۱۳ ظهر امروز، این حادثه گزارش شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه یک گروه نجات و خودرو‌های پشتیبانی شامل نردبان هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان تنها ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که در یک برج مسکونی ۲۰ طبقه، در طبقه دهم، یکی از واحد‌ها با مساحت حدود ۱۱۰ متر دچار آتش‌سوزی شده بود. اتاق خواب‌ها و پذیرایی این واحد شعله‌ور شده و دود زیادی از پنجره به بیرون متصاعد می‌شد. علاوه بر این، راهرو همان طبقه و دو تا سه طبقه بالایی نیز تحت تأثیر دود و حرارت قرار گرفته بود.

ملکی ادامه داد: تعدادی از ساکنان توانسته بودند خودشان ساختمان را ترک کنند، اما برخی دیگر نیاز به کمک داشتند. آتش‌نشانان همزمان با نفوذ به داخل ساختمان، عملیات خاموش کردن آتش و نجات ساکنان را آغاز کردند. خوشبختانه، آتش در مدت کوتاهی مهار شد و از سرایت آن به واحد‌ها و طبقات دیگر جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به تلاش آتش‌نشانان تصریح کرد: در این حادثه حدود ۱۰ نفر از ساکنان با موفقیت نجات یافتند و پس از اطمینان از خاموش شدن کامل آتش، محل تحویل مالکان و عوامل شهرداری شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد که عملیات سریع و هماهنگی نیرو‌ها نقش مهمی در جلوگیری از تلفات و گسترش آتش داشت.