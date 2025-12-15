پخش زنده
صد گروه بازرسی تعزیرات حکومتی فارس بازار عرضه کالاهای اساسی استان را بازرسی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس گفت: در راستای جلوگیری از گران فروشی و احتکار با همکاری کارشناسان سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی و دادستانی مرکز استان طرح بازرسی ویژه از فروشگاهها و بنکداریها و انبار کالاهای اساسی استان به صورت شبانه روزی انجام میشود
رهبر افزود: در ۹ماه گذشته هزاران پرونده برای گران فروشان تشکیل شده و قانون هیچ مماشاتی با گران فروشان و مبتکران نخواهد داشت.
سلطانی فر معاون دادستان مرکز استان هم گفت: برای کسانی که در زمینه احتکار و گرانفروشی طبق قانون مرتکب جرم شناخته شده باشند شعبه ویژه رسیدگی به این جرایم اقتصادی در دادسرا تشکیل شده و بدون نوبت به این موارد رسیدگی و احکام قضایی در خصوص مجرمان محتکر و گران فروش صادر خواهد شد.