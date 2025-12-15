پخش زنده
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهم نامه با هدف تقویت دیپلماسی گردشگری زمینی، توسعه تعاملات بینالمللی و ارتقای سطح همکاریهای فنی و اجرایی در حوزه اتومبیلرانی میان دو کشور امضاء شد.
این تفاهمنامه مشترک ایران و گرجستان، زمینههای متعددی از همکاری مشترک از جمله تسهیل سفرهای زمینی و تردد وسایل نقلیه موتوری میان دو کشور، بهبود و ارتقای ایمنی جادهای، ارائه خدمات متقابل امداد خودروی جادهای و توسعه همکاریهای عملیاتی را در بر میگیرد.
برگزاری رالیهای خودرویی با رویکرد گردشگری، همکاری در حوزه تعمیر و بازسازی کمپر و کاروانها و همچنین صدور اسناد بینالمللی رانندگی و سفر از دیگر موضوعات پیشبینیشده در این سند همکاری است.
این تفاهمنامه به امضای محمدحسین صوفی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI) و الکساندر لومادزه رئیس فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان (GASF) رسید.