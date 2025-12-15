رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه از تدوین متون آموزشی جدید در فرهنگسرا‌های ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی حداد در جلسه شورای اداری سازمان، با اشاره به دستاورد‌های قابل توجه در سیستم مدیریتی و فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، اظهار داشت: اتفاقات مثبتی در این هشت ماهه سالجاری اتفاق افتاده است که باعث درخشش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در تمام محافل شده است.

وی با بیان اینکه عملکرد مجموعه در این مدت به وضوح گویای تلاش‌های مستمر و اثربخش کارکنان است، تصریح کرد: در این میان باید کارکنان به طور قانونمند و هدفمند در چهارچوب سازمانی به وظایف خود عمل کنند و پویایی و تحرک مجموعه را حفظ کنند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه افزود: این رویکرد باعث شده که شاهد پیشرفت‌هایی ملموس در تمامی بخش‌های این سازمان باشیم.

حداد همچنین به تدوین متون آموزشی مرتبط با فرهنگسرا توسط واحد آموزش اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق، در ماه‌های آینده شاهد اتفاقات شاخص و بزرگی در حوزه فرهنگی خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اتفاقات قابل توجهی در حوزه آموزش در حال رخ دادن است که تأثیرات مثبت آن برای سازمان و جامعه محسوب خواهد بود.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با اشاره به اهمیت استمرار تلاش‌ها در جهت ارتقای سطح فرهنگی و آموزشی سازمان، بر عزم راسخ مجموعه برای دستیابی به اهداف بلند مدت تأکید کرد.