به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز از افزایش خیره‌کننده ۴۸ درصدی امسال صادرات چای ایرانی خبر داد و افزود : حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلوگرم چای به بازار‌های خارجی عرضه شده که منجر به ۱۲ میلیون دلار ارزآوری شده است.

وی گفت: این موفقیت در سایه اجرای طرح‌های حمایتی گسترده از چایکاران، از جمله پرداخت تسهیلات کم‌بهره و برنامه هدفمند اصلاح و احیای ۲۰۰۰ هکتار باغ رهاشده در سال، محقق شده است.

رئیس سازمان چای کشور، تأکید کرد: با ابقای سازمان چای، برنامه‌های توسعه‌ای با قدرت ادامه خواهند یافت. برای حمایت از چایکاران، اقدامات اساسی از جمله تأمین نقدینگی برای خرید کود شیمیایی و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش (تاکنون ۱۰۹ میلیارد تومان) اجرایی شده است.

حبیب جهانساز به همکاری موفق با سه بانک برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های متفاوت اشاره کرد و گفت: اصلاح، احیا و مکانیزاسیون باغها، با تسهیلات با نرخ ۴ درصد و بازپرداخت سه ساله و بهسازی کارخانه‌ها با تسهیلات با سقف ۳ میلیارد تومان و نرخ ۱۵ درصد و سرمایه در گردش و توسعه مکانیزاسیون با تسهیلات با نرخ ۴ درصد و باز پرداخت سه ساله میسر شد.

وی افزود: این اقدامات موجب شده است که تراز تجاری به نفع تولید داخلی تغییر کند و چای ایرانی با کیفیت بالاتر در بازار داخلی عرضه شود تا مصرف‌کنندگان ترغیب به استفاده از محصول بومی شوند. مدیریت هوشمند واردات که صرفاً بر اساس نیاز واقعی کشور برنامه‌ریزی شده، از ورود مازاد جلوگیری کرده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: اهداف کلان سازمان بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت، تأمین کامل بازار داخلی و توسعه صادرات متمرکز است. با ادامه روند احیا و اصلاح باغات، صنعت چای ایران مسیر توسعه پایدار را طی کرده و ظرفیت صادراتی آن تقویت شده است.