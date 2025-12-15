به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران از آغار اجرای سیستم روشنایی محور کمربندی امام روح الله و پل سه راهی جویبار شهرستان ساری به طول ۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان به هدف افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای در نقطه پر تردد و منتهی به طریق الرضا (ع) خبر داد.

او افزود: محور کمربندی امام روح اله و پل سه راهی جویبار از محور‌های پرتصادف شهرستان ساری محسوب می‌گردید که با کارشناسی‌های بعمل آمده و ایجاد روشنایی با ۸۲ اصله چراغ روشنایی ایمن می‌گردد.

محمدنژاد گفت: هدف از روشنایی راه‌ها، دستیابی به حدی از قابلیت دید می‌باشد که رانندگان و عابرین پیاده را قـادر بـه رویـت سریع، مشخص و قابل تفکیک کلیه جزییات مهم شیء مورد نظر، همترازی جاده و هرگونـه مانعی که ممکن است در جاده حضور پیدا کند، می‌نماید. اسماعیل فولادی مهمترین کارکرد سیستم‌های روشنایی ایجاد دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلو‌های راهنمایی و رانندگی در محورهاست.

او محمدنژاد افزود: حداقل مقدار مورد نیاز روشنایی سطح راه بستگی به نوع آن، سرعت و حجم ترافیک شبانه راه، وضعیت مکان‌های اطراف راه و کاربری آن و همچنین میزان عبور و مرور عابرین پیاده دارد.

محمدنژاد در ادامه به جاده‌های مازندران اشاره و گفت: اقبال و استقبال عموم کاربران جاده‌ای برای تردد از سطح محور ارتباطی استان بالاست، از این رو امیدواریم شاهد ارتقاء ایمنی کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در سطح محور‌های استان باشیم.

در حال حاضر بیش از ۴۶۵ کیلومتر از راه‌های ارتباطی مازندران دارای روشنایی می‌باشند.