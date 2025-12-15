پخش زنده
هفته گذشته، کتابهای کودک متنوعی از ترجمه و تالیف تا کتابهای نویسنگان نام آشنا منتشر و روانه بازار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما یکی از این کتابها، کتابی است به اسم «مترسک ساعتی» نوشته جرج مندوزا با ترجمه فرزانه منصوری توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.
این کتاب که با قلم همسر نادر ابراهیمی ترجمه شده است، یک داستان تخیلی را در بر میگیرد، همه از مترسک ساعتی نشانی دوست یا موجودی را میخواهند و به این واسطه، خواندن ساعت به بچهها آموزش داده میشود.
کتاب «خواب، دیگه وقتشه!» نوشته دی. جی. اشتاینبرگ با ترجمه زینب طاهری از دیگر آثاری بود که در هفته گذشته به چاپ رسید.
این کتاب، از سوی انتشارات مهرسا کتاب «خواب، دیگه وقتشه!» برای گروه سنی خردسالان منتشر شده است. نویسنده کتاب دی. جی. اشتاین برگ است و تصویرگری آن را جان خوون انجام داده است. این کتاب یک کتاب آموزشی شیرین و جذاب درباره آداب خواب است و به کودکان یاد میدهد که وقت خواب چه کارهایی را انجام دهند و سپس به خواب روند.
مجموعه ۱۵ جلدی «شهرزاد؛ دختر شرقی» برای نوجوانان از دیگر کتابهای چاپ شده در هفته گذشته بود.
این کتاب در انتشارات به نشر به چاپ رسیده است و این انتشاراتی، کتاب را برای گروه سنی نوجوان (۹ تا ۱۴ سال) منتشر کرده است.
این مجموعه که زیر نظر محمدرضا سرشار تدوین شده، داستانهای دنبالهدار و ماجراجویانهای را درباره شخصیتهای اصلی به نامهای شیرزاد، مهرزاد و شهرزاد روایت میکند.
از برنامههای آینده در حوزه کتاب کودک و نوجوان میتوان به برنامهای در شهر کتاب مرکزی اشاره کرد.
مراسم رونمایی و امضای کتاب تصویری «مهمانهای خوانده»، تازهترین اثر تهمینه حدادی و هاله قربانی که نشر میرماه با نگاهی به نسخه قدیمی این کتاب که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار کرده بود برپا خواهد کرد.
کتابهای کودک و نوجوان همچنان در چالش بین ترجمه و تالیف است و دیروز در خبرها اعلام شد که سهم کتابهای کودک و نوجوان نسبت به سال گذشته در مدت مشابه کاهش پیدا کرده است.