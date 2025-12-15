پخش زنده
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بازرسیهایی که بعد از حملات نظامی از سایتهای هستهای انجام گرفته با نظر شورای عالی امنیت ملی و مربوط به بخشهایی است که به آنها حمله نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار گفت: بازرسیهایی که آژانس در ماههای اخیر انجام داده با اجازه شورای عالی امنیت ملی و بر اساس قانون مجلس بوده است.
وی گفت: همه این بازرسیها مربوط به بخشهایی از صنعت هستهای است که آسیب ندیده است. برای بازرسی از مراکزی که مورد حمله نظامی واقع شده باید مسیر جداگانهای طراحی شود چرا که در موافقتنامه پادمان برای شرایط جنگی پروتکل و شرایطی در نظر گرفته نشده است و ما این مساله را بارها به آژانس اعلام کردیم بنابراین باید برای بازرسی از سایتهای مورد نظر یک توافق جداگانه نوشته شود. در شرایطی که به تاسیسات و کشور ما حمله شده طبیعی است که نگاه امنیتی در اولویت است.
کمالوندی اظهار کرد: اینکه ما را تحت فشار میگذارند که زودتر دسترسی دهیم راه به جایی نمیبرد، امنیت کشور و تاسیسات هستهای ایجاب میکند که کار را حساب شده و بر اساس قانون و اطمینان از اینکه خطری متوجه تاسیسات نخواهد شد، انجام دهیم.