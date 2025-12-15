پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید تجنجاری و اختتامیه چهارمین جشنواره علمی و پژوهشی ایثار در تهران برگزار شد.
در این مراسم که در سالن همایشهای غدیرِ مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید، رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ حضور داشتند.