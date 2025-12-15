پخش زنده
طرح هادی و آسفالت معابر اصلی در ۸۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان کلات اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان کلات با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه وعمران روستایی گفت: از سال ۱۴۰۰ و با اجرای طرحهای مرتبط با قیر رایگان در روستاها، بنیاد مسکن به منظور وظایف ذاتی خود، همه ساله سهمیهای مشخص در این حوزه دریافت کرده و اقدامات مؤثری را به انجام رسانده است.
افروزی افزود: شهرستان کلات دارای ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است که تاکنون ۸۱ درصد از این روستاها از آسفالت معبر اصلی برخوردار شدهاند و در برخی روستاها نیز اجرای فاز دوم و سوم طرح هادی و آسفالت معابر فرعی نیز انجام گردیده است.
وی ادامه داد: در روستاهایی نظیر آبکَمه و ژَرف که به دلیل صعب العبور بودن دارای بافت با ارزش و یا توپوگرافی خاصی هستند امکان آسفالت وجود ندارد، پیشنهاد اجرای سنگ فرش به مرکز استان ارائه شده تا عدالت در شاخص برخورداری رعایت شود.
افروزی گفت: از مجموع ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان، تاکنون ۳۹ روستا مشمول اجرای طرح هادی و استفاده از قیر رایگان شده و شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰خانوار به ۸۱ درصد رسیده است.
وی افزود: تداوم اجرای طرحهای عمرانی روستایی و پیگیری مطالبات مردم با هدف بهبود زیرساختها و افزایش کیفیت زندگی روستاییان مورد تأکید بنیاد مسکن شهرستان کلات است.