عملیات برفروبی در جادههای کوهستانی مازندران به طور مستمر در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و ورود توده هوای سرد به کشور، راهداران این اداره کل با استقرار در مناطق برفگیر و کوهستانی، در حال اجرای عملیات برفروبی ونمک پاشی در سطح جادهها به طور شبانه روزی و مستمر هستند.
او افزود: این اداره کل به منظور حفظ ایمنی جادهها و تردد روان وسایل نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با کلیه امکانات و اکیپهای راهداری خود آمادگی کامل برای عملیات راهداری را دارد.
فولادی گفت: در حال حاضر ۴۰ پایگاه واکیپ راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات سبک و سنگین راهداری و ۳۰۶ راهدار در محورهای مواصلاتی استان در حال اجرای عملیات راهداری زمستانی هستند.
او طول محورهای برفگیر با ارتفاع بالای ۱۰۰۰ متر مازندران را ۳۷۰۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۲۲ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان است.
فولادی گفت: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محورهای کوهستانی به کلیه رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه میشود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.
او به شماره پیام کوتاه این اداره کل اشاره کرد و افزود: هموطنان عزیز میتوانند علاوه بر شماره ۱۴۱، از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره ۱۰۰۰۰۱۴۱ از شرایط جاده و جوی محورها در طول سال اطلاع حاصل کنند.