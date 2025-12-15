ثبت احوال بوشهر در مسیر حکمرانی هوشمند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ثبت احوال را یکی از ارکان اساسی حکمرانی نوین و برنامه‌ریزی دقیق اجتماعی دانست و بر تقویت رویکرد‌های هوشمند و داده‌محور در این سازمان تأکید کرد.