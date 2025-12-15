بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان با بیان اینکه نگاه سنتی به ثبت احوال، محدود به ثبت وقایع چهارگانه بوده است، افزود: امروز مأموریت ثبت احوال فراتر از ثبت دستی وقایع است و نقش کلیدی در تثبیت هویت فردی، تحقق حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی و برنامهریزی توسعهای کشور دارد.
وی هویتبخشی و شناسنامهدار کردن افراد را از الزامات اساسی حاکمیت دانست و اظهار کرد: بسیاری از حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل، بهداشت، سلامت و اسکان، بدون ثبت دقیق هویت، قابلیت تحقق ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین با اشاره به نقش ثبت احوال در تقویت امنیت ملی و اجتماعی، گفت: هرچه اطلاعات هویتی دقیقتر، جامعتر و بهروزتر باشد، زمینه وقوع جرایمی مانند جعل هویت و اسناد کاهش یافته و امنیت اقتصادی و روانی جامعه افزایش مییابد.
وی برنامهریزی و سیاستگذاری صحیح را منوط به دسترسی به آمار دقیق دانست و افزود: تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، بدون دادههای صحیح جمعیتی و آماری امکانپذیر نیست و ثبت احوال در این زمینه نقش زیرساختی دارد.
جهانیان با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی خدمات ثبت احوال، به صدور غیرحضوری شناسنامه نوزادان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: این اقدام نمونهای موفق از حکمرانی دیجیتال و ارائه خدمات برخط به شهروندان است که باید در سایر حوزهها نیز گسترش یابد.
وی همچنین بر تقویت تعامل ثبت احوال با دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد و کاهش خلاهای آماری را نیازمند همکاری و برگزاری نشستهای تخصصی مشترک دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پیشنهاد داد: مبنای ثبت ولادت، محل صدور شناسنامه در نظر گرفته شود تا اختلافهای آماری ناشی از تولد در استانهای دیگر جبران شده و آمارهای جمعیتی دقیقتری برای برنامهریزیهای استانی فراهم شود.
وی با اشاره به ساماندهی آرامستانهای استان، اقدامات انجامشده را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار برگزاری جلسات میدانی در شهرستانها برای تکمیل فرآیند ساماندهی باقیمانده آرامستانها شد.
جهانیان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف موارد هویت نامشخص فوتشدگان، تسریع در ارسال کد رهگیری نوزادان متولدشده در مراکز درمانی و پیگیری جدی موضوع بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و همکاری بین ثبت احوال، آموزشوپرورش و فرمانداریها را در این زمینه ضروری دانست.