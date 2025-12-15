به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این برنامه، که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با حمایت شهرداری تهران اجرا شد ، ۲۵۰ خودرو سفید آذین‌شده در قالب کاروان شادی، مسیر جشن را طی کردند .



در پایان مراسم، زوج‌های دانشجو به‌عنوان هدیه، به سفر چهارروزه مشهد مقدس اعزام شدند. این سفر علاوه بر برنامه‌های زیارتی، شامل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، مسابقات و برنامه‌های تفریحی ویژه زوج‌های جوان خواهد بود.



این جشن با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از زوج‌های جوان و تقویت نشاط اجتماعی در میان دانشجویان برگزار شد.