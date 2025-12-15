پخش زنده
امروز: -
مراسم ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران، که در یک سال گذشته تشکیل زندگی دادهاند، امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این برنامه، که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و با حمایت شهرداری تهران اجرا شد ، ۲۵۰ خودرو سفید آذینشده در قالب کاروان شادی، مسیر جشن را طی کردند .
در پایان مراسم، زوجهای دانشجو بهعنوان هدیه، به سفر چهارروزه مشهد مقدس اعزام شدند. این سفر علاوه بر برنامههای زیارتی، شامل دورهها و کارگاههای آموزشی، مسابقات و برنامههای تفریحی ویژه زوجهای جوان خواهد بود.
این جشن با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از زوجهای جوان و تقویت نشاط اجتماعی در میان دانشجویان برگزار شد.