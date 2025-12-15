پخش زنده
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامتمحور معاونت غذا و دارو نسبت به ورود و توزیع داروهای فاقد مجوز رسمی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ایفدانا، کاوه هدایتی رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالاهای سلامتمحور معاونت غذا و دارو گفت: برخی داروها و مکملها از مسیرهای غیرقانونی و بدون دریافت تأییدیههای لازم وارد بازار میشوند و فاقد ضمانت کیفیت، اصالت و شرایط مناسب نگهداری هستند.
وی افزود: این فرآوردهها میتوانند علاوه بر بیاثر کردن درمان، موجب عوارض جدی، تداخلات خطرناک دارویی و حتی مسمومیتهای شدید شوند.
هدایتی تأکید کرد: دارو باید صرفاً از داروخانهها و شرکتهای پخش دارای مجوز تهیه شود و وجود هرگونه داروی غیرمجاز، قاچاق یا تاریخگذشته در سطح عرضه، تخلفی آشکار است که با متخلفان مطابق قوانین برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: تیمهای نظارتی معاونت غذا و دارو بهصورت مستمر، دورهای و سرزده بازار، انبارها و مراکز عرضه دارو را پایش میکنند و تاکنون چندین مورد از اقلام غیرمجاز کشف و ضبط شده است.
معاونت غذا و دارو از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فروش داروی غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحدهای نظارتی معاونت گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.