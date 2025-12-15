هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی به میزبانی باشگاه پاس بندر ترکمن در گروه اول آغاز شد و دیدار‌های این هفته در سمنان به پایان می‌رسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک از امروز (دوشنبه ۲۴ آذرماه) به میزبانی پاس بندر ترکمن آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

در نخستین روز این رقابت‌ها شش دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

فولاد هرمزگان ۲ – شهداب جوان بافق صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۷)

شهداب بافق ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۷)

پاس بندرترکمن یک – شهداب جوان بافق ۲ (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۹ و ۱۱ بر ۱۵)

استقلال مشهد ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۵)

فولاد هرمزگان صفر – پاس بندرترکمن ۲ (۱۸ بر ۲۱ و ۸ بر ۲۱)

شهداب بافق صفر – استقلال مشهد ۲ (۲۰بر ۲۲ و ۱۷ بر ۲۱)

بدین ترتیب دو تیم استقلال مشهد و پاس بندر ترکمن با صدرنشینی در مرحله مقدماتی راهی دیدار نیمه‌نهایی شدند.

چهار تیم صعود کننده دیگر (فولاد هرمزگان، شهداب جوان بافق، شهداب بافق، پاس آق قلا) در مرحله نخست حذفی به مصاف یکدیگر می‌روند تا حریف این دو تیم شوند.

همچنین نماینده سمنان میزبان هفته سوم این رقابت‌ها در گروه دوم است و تیم‌ها روز ۲۷ آذر وارد سمنان خواهند شد و مسابقات در روز‌های ۲۸ تا ۳۰ آذرماه پیگیری می‌شود.