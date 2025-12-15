پخش زنده
امروز: -
فرماندار ورزقان از بی توجهی مدیران مس سونگون به ارتقاء ایمنی جاده دسترسی ورزقان _ مس سونگون انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق میکائیلی در جلسه شورای ترافیک این شهرستان با اشاره به اینکه جاده ورزقان به معدن مس سونگون ۲۰ کیلومتر است و روزانه صدها خودرو سنگین در این مسیر تردد میکند افزود: با توجه به ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقا ایمنی راههای کشور و حکم قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۱۰ درصد فوتی ها، متاسفانه بر اثر بی توجهی مدیران مس سونگون ورزقان، جاده ورزقان به مس سونگون همچنان قربانی میگیرد.
وی ادامه داد: این جاده یکی از پرحادثه خیزترین جادههای استان است و سال گذشته در این مسیر ۶ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست دادهاند و با توجه به پیگیریهای مکرر برای ایمنی سازی این جاده پرتردد همچنان جان انسانها در این جاده مواصلاتی مورد بی مهری و بی توجهی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق اظهار کارشناسان مربوطه امسال چهار درصد تصادف در استان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ولی متاسفانه این روند در شهرستان ورزقان افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد.