به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان گفت: پس از سال‌ها انتظار و پیگیری‌های انجام شده به منظور تقویت شبکه و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان همراه اول، دکل ۶۴ متری جدید همراه اول در شرکت پاک چوب واقع در فاز ۲ شهرک صنعتی کاویان شهرستان فریمان افتتاح و راه اندازی شد.

دکتر وحید تعقیبی افزود: با ساخت و راه اندازی این دکل همراه اول شاهد تقویت شبکه و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت و ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکین همراه اول در این شهرک صنعتی هستیم علاوه بر آن شاهد رفع مشکلات پوشش آنتن دهی در نقاط کور و به خصوص روستای همجوار آن هستیم.