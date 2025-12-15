رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از حمایت‌های این سازمان از شرکت‌های فناور و نوظهور خبر داد و گفت: تبدیل محصولات نوآور به استاندارد‌های بین‌المللی می‌تواند هم بازار فروش داخلی را تقویت کند و هم ارزآوری و افتخار ملی به همراه داشته باشد و در این راستا سه هزار آزمایشگاه با ما همکاری دارند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما ، فرزانه انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران‌ساخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این سازمان ارتباط مستمر و مثبتی با شرکت‌های فناور و نوظهور دارد و تسهیلات ویژه‌ای برای کمک به تولیدات این شرکت‌ها فراهم کرده است، ادامه داد: برای محصولات فناور و نوظهور، گواهی دانش بنیان بر اساس درخواست شرکت‌ها صادر می‌شود. این فرآیند بر پایه نمونه پروتوتایپ اولیه انجام شده و در سایت سازمان اطلاع‌رسانی شده است تا شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را مورد سنجش قرار دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بستر دیگری که فراهم شده، مربوط به آزمایشگاه‌های همکار سازمان است که متقاضی دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی هستند. این گواهینامه‌ها شامل ایزو ۱۷۰۲۵ و دیگر استاندارد‌های بین‌المللی صادره توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌شود و همرسانی نتایج آزمون‌ها با استاندارد‌های جهانی انجام می‌شود.

انصاری به همکاری‌های مشترک با شرکت‌های نوآور در تولید استاندارد‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برخی از تولیدکنندگان تجهیزات نوآور، محصولات خود را در کمیته‌های بین‌المللی مطرح کرده‌اند و نمونه‌هایی از این محصولات در نمایشگاه‌ها قابل مشاهده است. این محصولات پس از بررسی و تأیید، تبدیل به استاندارد بین‌المللی شده و این دستاورد، اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری شرکت‌های فناور برای ورود به بازار‌های جهانی از طریق استاندارد‌های بین‌المللی، افزود: این اقدام نه تنها بازار فروش خوبی ایجاد می‌کند بلکه به صادرات کشور و ارزآوری کمک می‌کند و افتخار ملی به همراه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین درباره کنترل بازار داخلی و واردات کالا‌ها گفت: بر اساس پروتکل‌های سازمان، نمونه‌برداری از کالا‌های وارداتی که تخطی از استاندارد‌ها دارند در گمرکات انجام می‌شود و پس از آزمون در آزمایشگاه‌های معتبر، اقدامات قانونی و برخورد با متخلفان صورت می‌گیرد.

رییس سازمان استاندارد اضافه کرد: در حال حاضر حدود سه هزار آزمایشگاه، شامل آزمایشگاه‌های همکار، آزمایشگاه خود سازمان و بخش خصوصی، در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد همکاری می‌کنند.

انصاری تصریح کرد: این همکاری‌ها و حمایت‌ها، زمینه‌ساز توسعه فناوری، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کننده در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.