رئیس اداره امور صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس از صدور مجوز پذیرهنویسی سه صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر فلز نقره تا پایان هفته جاری و آغاز فرآیند پذیرهنویسی آنها در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیاوش پرویزینژاد با بیان اینکه مقررات صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در سال ۱۳۹۶ تصویب و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، گفت: از آن زمان تاکنون ۲۹ صندوق سرمایهگذاری کالایی در شاخه فلز طلا فعالیت خود را آغاز کردهاند که ارزش دارایی آنها حدود ۴۲۲ همت برآورد میشود.
رئیس اداره امور صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فعالیت ۲ صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالای کشاورزی (زعفران) با ارزشی حدود ۲.۵ همت افزود: یک صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر کالا در حوزه انرژی نیز در حال فعالیت است.
پرویزینژاد با تأکید بر توسعه کمی و کیفی صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر کالا گفت: با هدف تسهیل راهاندازی و گسترش این صندوقها، اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری با قابلیت محاسبه NAV بهصورت جداگانه برای هر شاخه کالایی در تاریخ ۱۸ مردادماه امسال در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
او تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، سهولت افزودن شاخههای کالایی جدید، کاهش هزینههای راهاندازی و مدیریت صندوق و تنوع در استراتژیهای عملیاتی را از جمله مزایای این صندوقها برشمرد.
رئیس اداره امور صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به گسترش کاربرد فلز نقره در حوزههایی مانند صنعت و فناوری، پزشکی و بهداشت، جواهرسازی، صنایع خودرو، هوافضا، صنایع دفاعی و نانوتکنولوژی گفت: در سالهای اخیر میزان سرمایهگذاری در این فلز گرانبها با افزایش چشمگیری همراه بوده است.
وی راهاندازی و معاملات ثانویه گواهی سپرده شمش نقره را عاملی در جهت تعمیق معاملات بورس کالا دانست و افزود: سازمان بورس در نظر دارد تا پایان هفته جاری مجوز پذیرهنویسی ۳ صندوق سرمایهگذاری در شاخه کالایی فلزات صنعتی (نقره) را برای شرکتهای سبدگردان بازده، سبدگردان توسعه فیروزه و سبدگردان هامرز صادر کند.
پرویزینژاد با بیان اینکه فرآیند پذیرهنویسی این ۳ صندوق نقره در هفته آینده آغاز میشود، تصریح کرد: سقف تعداد واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها معادل ۹ هزار میلیارد ریال به ارزش مبنا تعیین شده که در صورت تکمیل، امکان افزایش سقف تا ۱۸ هزار میلیارد ریال نیز وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به راهاندازی و معاملات ثانویه انواع گواهی سپرده فلزات در بورس کالای ایران، سازمان بورس در نظر دارد نوآوریهای جدیدی در ترکیب داراییها و استراتژیهای صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر کالا ایجاد کند که جزئیات آن در ماههای آینده به مدیران نهادهای مالی اعلام خواهد شد.