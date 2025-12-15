ستاد مدیریت بحران کیش با توجه به هشدار سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد، بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ستاد مدیریت بحران کیش در اطلاعیه ای به ساکنان و گردشگران اعلام کرد: تا حد امکان در ساعات وزش باد شدید از تردد غیر ضروری به ویژه در معابر آب گرفته خودداری شود.

اگر در خیابان هستید در صورت وزش باد شدید، خود را به یک سرپناه امن و مطمئن برسانید.

از قرار گرفتن در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های درحال ساخت که احتمال سقوط اجسام و مصالح ساختمانی وجود دارد خودداری کنید.

از بسته بودن در و پنجره هنگام وزش باد شدید مطمئن شوید.

اجسام معلق و سنگین مانند گلدان، مجسمه و اشیاء رها شده در محوطه تراس، بالکن‌ها، قرنیز پنجره‌ها و پشت بام‌ها را جمع آوری کنید.

از شنا کردن و نزدیک شدن به سواحل، اسکله‌ها و تاسیسات دریایی خودداری کنید.

در صورت نفوذ آب به منازل یا اماکن اقامتی برق را از فیوز قطع کنید.

ستاد مدیریت بحران کیش از ساکنان و گردشگران خواست اطلاعیه‌ها و اخبار تکمیلی را از منابع رسمی دنبال کنند و با بروز هرگونه حادثه یا مشاهده شرایط خطرناک با شماره‌های ۱۳۷ و ۱۲۴ تماس بگیرند.