امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴- ۱۶:۰۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
علل افزایش قیمت طلا در بازار
علل افزایش قیمت طلا در بازار
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
خالی ماندن ظرفیت‌های رشته‌های تخصصی پزشکی
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آخرین خبر از بارندگی در کشور ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۴۰۴-۰۹-۲۲
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
کشف انبار بزرگ احتکار برنج
۱۴۰۴-۰۹-۲۴
خبرهای مرتبط

شدت بارندگی‌ها در استان کرمان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه

اعلام هشدار قرمز هواشناسی بوشهر درباره بارش شدید باران

هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان درخصوص فعالیت سامانه بارشی فراگیر

آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران استان یزد در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی

هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان خراسان رضوی

هشدار سطح نارنجی هواشناسی مازندران برای بارش و برف

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران و برف
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 